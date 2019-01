Reünisten Thomas More College grijpen laatste kans om oude schoolgebouw te zien

OUDENBOSCH - De laatste vrijdag van maart is voor veel oud-leerlingen van het Thomas More College (TMC) in Oudenbosch een dag om vrij te houden. Het is al 29 jaar de vaste datum om elkaar te treffen in een kroeg nabij het schoolgebouw.

Volledig scherm De lerarenkamer van Thomas More College begin jaar zeventig. Aan tafel derde van links directeur Leo Achterberg. © Fotocollectie Markland College

Dit jaar - 29 maart - wordt bijzonder. De LVVM (Laatste Vrijdag Van Maart) krijgt als thema ‘laatste kans’ mee. Het is namelijk de laatste kans om het schoolgebouw van het TMC (thans Markland College) nog een keer te zien. De samenkomst is daarom niet in een plaatselijke horecagelegenheid, maar in het schoolgebouw zelf. Later dit jaar begint de sloop van de oude vleugels van het scholencomplex. Door terugloop van het leerlingenaantal keert er een compacter gebouw voor terug. De vrijkomende gronden worden bestemd voor woningbouw.

Speciale gelegenheid

,,Voordat de laatste tastbare herinneringen verdwenen zijn, komen we dus nog een laatste keer samen op de school‘’, zegt mede-organisator Ton Verhulst. De LVVM-kartrekkers kregen het bij de schooldirectie vlot voor elkaar om voor deze speciale gelegenheid de hal van het oude schoolgebouw te gebruiken. Verhulst is blij dat het Markland College de kans geeft aan oud leerlingen om op deze manier afscheid te nemen van de school, neergezet in 1974. ,,Het is daar waar elke reünist een deel van zijn of haar jeugd heeft doorgebracht.‘’

Onderwijsstadje

Misschien geldt het niet voor elke oud-leerling, maar Sjef Pfaff uit Hoeven heeft een leuke tijd gehad op TMC. Het was 29 jaar geleden aanleiding om weer eens met zijn oude schoolvrienden af te spreken. Toevallig op de laatste vrijdag van maart. ,,Een jaar later deden we het weer en steeds meer oud-schoolgenoten sloten aan.‘’ Eerdere LVVMs werden gehouden in café De Bocht in Hoeven, café Stroop in Bosschenhoofd en zaal De Kroon in het eigen onderwijsstadje Oudenbosch. ,,En daar blijven we nu ook, iedereen kan nog een laatste rondgang door het gebouw maken‘’, zegt Pfaff, die blij is met de steun van de school. ,,Nu willen we het wat groter aanpakken, in voorgaande jaren kwamen de schoollichtingen tussen 1974 en 1984 samen, voor deze laatste kans nodigen we elke oud-leerling van TMC uit.‘’

Reünisten uit Amerika