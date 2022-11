Regen houdt veel mountianbikers thuis

WOENSDRECHT - Wie jarig is wil graag veel visite op zijn of haar feestje. De belangstelling voor de vijfentwintigste editie van de Sirocco ATB-tocht viel zondag een beetje tegen.

Dat was zeer zeker niet te wijten aan uitstekende organisatie, maar aan de regen die het zilveren jubileum een beetje verpestte. Zaterdag was bij de organisatoren van de tocht, die van start ging bij café Non Plus Ultra in Woensdrecht, Buienradar de meest bekeken website. De regenverwachting op Buienradar zit er wel eens naast, maar dit keer had de weersite het helaas bij het rechte eind.

Zeshonderd deelnemers kwamen zondagochtend richting Woensdrecht voor een natte tocht van 30, 40 of 50 kilometer. Behalve de speciaal aangelegde mtb-paden in het Grenspark Kalmthoutse Heide, werden er ook andere gebieden in de gemeente Woensdrecht aangedaan, die samen zorgden voor een afwisselende tocht met smalle paadjes en klimmetjes.

De fanatieke mountainbikers die de regen trotseerden, genoten van de tocht. „Ik ben niet van suiker”, lacht een van de deelnemers, als hij na een rit van 40 kilometer besmeurd door de modder bij Non Plus Ultra binnenstapt. Ondanks het minder aantal deelnemers is de organisatie niet diep teleurgesteld.

Rowena van de Klundert is een van de nieuwelingen in de organisatie. De ouwe garde heeft de organisatie overgedragen aan een nieuwe groep wielerliefhebbers. En dat zijn geen onbekenden, want bijna allemaal zijn ze familie van de vorige organisatoren, die 24 jaar lang verantwoordelijk waren voor de bij de mountainbikers zeer geliefde tocht. „Natuurlijk hadden we op meer dan 1000 deelnemers gerekend, maar ik begrijp wel dat als mountainbikers in de ochtend zien dat het regent, ze beslissen om toch thuis te blijven in plaats van een nat pak te halen”, zegt van de Klundert. „Dan valt zeshonderd deelnemers eigenlijk nog wel mee.”