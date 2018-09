Reacties gelovigen: Uitschrijven rk kerk jammer, maar persoonlijke keus

ETTEN-LEUR - ,,In Nederland mag iedereen zo vaak hij wil van religie wisselen, dat geldt ook voor een VVD-politicus zoals Klaas Dijkhoff. Persoonlijk vind ik het jammer, iedere katholiek die zich uitschrijft, is er één te veel."

Zo reageert Frank Bosman, cultuurtheoloog en voormalig columnist van BN DeStem op de stap van de VVD-leider om zich te laten uitschrijven uit het register van de katholieke kerk na kritiek die hij van kardinaal Wim Eijk kreeg. ,,Wat me verbaast is de toon van Dijkhoffs brief en het feit dat hij zijn reactie op de site van de VVD heeft geplaatst. Zo krijgt het een politieke lading, terwijl het om een privé-zaak gaat. Zit hier een statement achter? Dat maakt me wantrouwig.”

Volledig scherm Cultuurtheoloog en publicist Frank Bosman © Wim Hollemans

Het Bisdom Breda wil niet inhoudelijk reageren op de stap van Dijkhoff. Wel zegt woordvoerster Daphne van Roosendaal dat 'er signalen zijn dat meer mensen het lidmaatschap opzeggen'. ,,Niet zozeer naar aanleiding van de stap van Dijkhoff, al komt dat wellicht nog. Maar wel naar aanleiding van de berichten van augustus over het seksueel misbruik in de kerk in Pennsylvania."

Modelformulier

De signalen komen onder meer binnen via de website van het bisdom zelf waarop de uitschrijvingsprocedure wordt uitgelegd met een modelformulier erbij. De woordvoerster heeft geen recente cijfers van het Bisdom Breda, onder meer omdat het uitschrijven via de parochies verloopt. Cijfers die wel beschikbaar zijn: Nederland telde in 2016 3,8 miljoen katholieken (= 22,4 procent van de bevolking), 173.500 van hen gaan wekelijks naar de kerk.

Jan van Wijk, vice-voorzitter van de Onze Lieve Vrouwe parochie in Bergen op Zoom én voorzitter van de VVD Bergen op Zoom, Steenbergen en Tholen, is niet verrast door de stap van Dijkhoff. ,,Dat hij deze daad zou stellen, zat er al aan te komen. Het is een persoonlijke keus die je moet respecteren. Ik heb geen enkele reden hem te volgen. Mijn geloof blijft onverminderd groot. En ik denk dat dat voor de meeste parochianen geldt. In elke organisatie binnen welke maatschappelijke sector dan ook, zijn mensen die de beleidslijn van de top niet delen."

Volledig scherm Albert Verlinde volgde Dijkhoffs voorbeeld en laat zich ook uitschrijven uit de rooms-katholieke kerk. © ANP Kippa