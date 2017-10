Oost-Europeanen plunderen massaal de bossen bij paddenstoelenjacht

Het is een ongewoon vruchtbaar paddenstoelenseizoen. De juiste temperatuur en de goede vochtigheidsgraad zorgen ervoor dat ze als de spreekwoordelijke exemplaren uit de grond schieten. En dat is ook niet ongemerkt voorbijgegaan aan met name mensen die afkomstig zijn uit Oost-Europa.

Eric de Jonge, die als boswachter voor Brabants Landschap werkzaam is op de Brabantse Wal, zegt dat er extreem veel paddenstoelen staan. ,,Het bos staat echt tsjokkievol. Laat ik voorop stellen dat wildplukken bij Brabants Landschap sowieso verboden is. Maar over een handjevol doen we normaal niet zo moeilijk. We zien dit jaar dat het echt heel massaal is'', zegt de boswachter.

Drijfjacht

,,Mensen lopen met boodschappentassen en emmers vol paddenstoelen door de bossen. Vorige week waren er nog vijf Polen in het bos die overal dwars doorheen banjerden. Ze trokken zich niets aan van de paden en gebieden waar publiek niet welkom is. Ze gingen in een soort drijfjacht dwars door het bos heen op zoek naar paddenstoelen. En dat kan dus echt niet. Dan heb je het echt over het op grote schaal leegplunderen van het bos.''

De Jonge zegt dat bijna alle dieren in het bos paddenstoelen als voedselbron hebben. ,,En het knappe daarbij is dat ze precies weten welke paddenstoelen ze wel en niet kunnen eten.''

Overlijdens

Dat geldt volgens de boswachter ook vaak voor de mensen die het bos afstruinen op zoek naar de lekkernijen van Moeder Natuur. Maar niet altijd, zo blijkt uit de ziekmeldingen en zelfs overlijdens die elk jaar te betreuren zijn na het eten van de verkeerde soorten.

,,Mensen die paddenstoelen plukken komen negen van de tien keer niet uit Nederland. Het zijn vooral inwoners van Oost-Europa ook al komen we ook Italianen, Fransen en Duitsers tegen. Het is daar vaak behoorlijk normaal dat je er paddenstoelen mag plukken. Maar dan heb je het natuurlijk over een heel andere schaal dan hier waar miljoenen mensen willen genieten van het moois in de bossen.''

Aantrekkingskracht

Paul Graafmans werkt als handhaver in alle natuurgebieden in Brabant. Hij wordt ook regelmatig ingehuurd voor het gebied waar De Jonge werkt. Ook hij heeft gemerkt dat de huidige rijke lichting paddenstoelen een grote aantrekkingskracht heeft op mensen die ze willen plukken.