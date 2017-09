NFI-medewerkster die dronken reed manipuleert eigen bloedmonsters

De vrouw is in oktober 2016 en februari 2017 staande gehouden door politie. Ze moest een blaastest doen waaruit bleek dat ze te veel had gedronken om te mogen rijden.



De medewerkster vroeg in beide gevallen om tegenonderzoek, waarvoor bloed is afgenomen. In maart en april 2017 werd dat onderzocht bij het Nederlands Forensisch Instituut in Den Haag. De resultaten waren verbazingwekkend: de waarden waren veel lager dan de verwachting was.