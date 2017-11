Nadine Broersen zet Santa Night Run op in Dongen

DONGEN - Nadine Broersen, haar man Koen Swanen en vele vrijwilligers zijn druk bezig met het organiseren van een kerstloop die op 23 december in Dongen plaatsvindt. Met deze Santa Night Run by Nadine wil de Dongense internationale meerkampster geld ophalen voor Spieren voor Spieren. Broersen is ambassadrice van deze stichting, die zich inzet voor kinderen met een spierziekte.

De Dongense atlete kwam op het idee van de Night Run toen zij twee jaar geleden een dergelijke kerstloop opende. ,,Dat was superleuk, met lichtjes, sfeer, reuzegezellig. Maar er waren dingen die volgens Koen en mij beter konden. Ik dacht: waarom organiseren we zoiets niet in Dongen?”

Atledo

Zo gezegd, zo gedaan. Al een jaar is het echtpaar nu bezig om de Santa Night Run in Dongen op te zetten. ,,Ik heb niet superveel tijd. Maar Koen is actief in de sport. Hij kan goed met kinderen omgaan én hij vindt het leuk om dingen te organiseren. In mijn eentje had ik het niet voor elkaar gekregen”, legt Broersen uit. ,,Atledo hebben we er ook bij betrokken. Zij weten precies hoe je een loop door Dongen het beste uitzet.”

Broersen vertelt enthousiast wat de bedoeling is. ,,De Santa Night Run begint bij De Salamander. Van tevoren krijgt iedere deelnemer een kerstmuts en een lichtje om mee te lopen. De kleintjes beginnen om half zes. Zij lopen 600 meter en ik loop met hen mee. Daarna de kinderen vanaf 10 jaar; zij lopen 1.400 meter. En tot slot om kwart voor zeven de volwassenen die 4.200 meter lopen.”

Springkussens

Ouders hoeven zich geen zorgen te maken over hun kroost. ,,Zij kunnen gewoon meelopen, want voor opvang is gezorgd. In De Salamander komen springkussens en studenten van Sport en Bewegen en mensen van de kinderopvang doen spelletjes met de kinderen.”

Broersen hoopt op veel deelnemers, uit Dongen maar ook daarbuiten. ,,Het is belangrijk om kinderen en volwassenen aan het sporten te krijgen, maar bij de Santa Night Run gaat het toch vooral om de beleving en de lol.”

Opbrengst

De opbrengst is bestemd voor Spieren voor Spieren. ,,We houden ook een veiling, waar je bijvoorbeeld kunt meebieden voor een ballonvaart. Er is een collectebus bij de loop en mensen kunnen natuurlijk ook doneren”, voegt Broersen daar nog aan toe.

Wie mee wil doen, kan zich inschrijven via inschrijven.nl. Deelname tot 10 jaar kost 3 euro, vanaf 10 jaar 4,50 euro en volwassenen 6 euro. Op facebookpagina Santa Night Run by Nadine is wekelijks nieuwe informatie te vinden.