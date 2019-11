‘Meerderheid op crisisopvang heeft drugs- of alcoholprobleem’

Niet iedereen kan thuis herstellen, dat geeft soms dus overlast

11:12 BERGEN OP ZOOM - ,,Ons werk wordt niet echt heftiger, al heb je wel eens situaties dat je denkt ‘wat doe ik hier’. We schatten voortdurend in of we de confrontatie aangaan of juist niet. Cowboygedrag is niet handig. Soms gaan we uit voorzorg met zijn tweeën naar iemand toe omdat je geen hulp kunt inschakelen als je ambulant werkt.”