Meer huizen te koop in West-Brabant, maar de prijzen dalen nauwelijks

In Breda, met 185.000 inwoners veruit de grootste gemeente van West-Brabant, daalde de gemiddelde huizenprijs in het tweede kwartaal met een klein procentje ten opzichte van het eerste kwartaal tot 441.000 euro. ,,Dat is verwaarloosbaar. Je kunt daar verder geen conclusies aan verbinden”, zegt vice-voorzitter Lennart van Oosterhout van de NVM in West-Brabant. Ten opzichte van een jaar geleden is de gemiddelde huizenprijs in Breda wel met ruim 8 procent gestegen.