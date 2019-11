Joël van Wanrooij (24) is showworstelaar: ‘Worstelen is niet iets wat je zo maar even doet’

Meer dan dat is het worstelcircuit een wereld van keihard werken en urenlang trainen, met een piepkleine kans om ooit het allerhoogste podium te halen en van het worstelen kunnen leven.



Juist die strijd - in combinatie met een uniek kijkje achter de schermen bij de grootste worstelorganisatie van Nederland - staat centraal in de documentaire Ring of Dreams van Willem Baptist. Die draaide eerder al in het Chassé Theater in Breda en in Natlab in Eindhoven, maar is nu ook te bekijken via het Nederlandse filmplatform Picl.