‘Ik hoop dat Spanje een eenheid blijft’

Vlaggen

Dat de onafhankelijkheidsdrang van de Catalanen nu zo escaleert, verbaast Linssen niet echt. “Ik heb Catalaanse buren en daar spreek ik geregeld mee. Rijd je door Catalonië en let je op de vlaggen dan weet je precies hoe de situatie ervoor staat. In elk dorp hangt een Catalaanse vlag, maar lang niet altijd is dat de vrijheidsvlag met een ster erop. Er zijn ook dorpen waar de officiële vlag hangt: die met de rood en oranje strepen. Dat is niet zo verwonderlijk, want in Catalonië is lang niet iedereen voor onafhankelijkheid. Er wonen hier veel Spanjaarden die van elders uit het land afkomstig zijn. Daarnaast zijn er Catalanen die onafhankelijkheid ook niet zien zitten. Maar aan de andere kant heb je het nationale gevoel van veel Catalanen. Dat is sterk, omdat de regio lang door Madrid onderdrukt is geweest. Catalonië heeft een eigen taal en inmiddels al een tijd een eigen deelregering. Onderschat de taal niet. Als ik documenten krijg, zijn deze in het Catalaans en niet in het Spaans opgesteld. Ik kom er niet doorheen.”