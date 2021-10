Hoge nood tijdens het shoppen in Roosendaal? Geen nood!

Gastvrijheid

Maaike Matthijssen van Het Wapen van Roosendaal is een van de ondernemers die gehoor geven aan de oproep van de gemeente. Daar heeft ze niet lang over na hoeven denken. ,,Ik vind het zelf ook irritant als je in een winkel bent waar je veel geld uitgeeft en dan te horen krijgt dat je niet naar het toilet kan, omdat die voor het personeel is. En de horeca is een gastvrije sector, dus ik vind het niet meer dan normaal. Bij ons kon je altijd al terecht trouwens, zonder dat we er iets voor vragen of een consumptie verplicht stellen.”