Hoe bescheiden vier jij Pasen? Laat het ons zien

Hoe groot wordt het Bredase coronagat?

10 april BREDA - Als er één stadsbestuurder in Breda is die duizelt van de coronaproblemen, dan het is wel Greetje Bos, wethouder Financiën. Sinds een maand vliegen haar miljoenen euro’s om de oren. Steunfondsen, bijstandsregelingen en andere noodmaatregelen slaan een gat in Bos’ begroting. De vraag is: hoe groot is dat gat?