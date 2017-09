Het slaat toch nergens op als ik voor mijn veertigste sterf?

Foto's van Struiwigh hangen in bushokjes en geregeld is ze nu op televisie te zien in de reclamespot. Vooraf kreeg ze wel een waarschuwing. ,,Dat ik er rekening mee moest houden dat iedereen dit kan zien."

Quote Ik weet niet welke opleiding mijn dochter gaat volgen, met wie ze trouwt, wat voor mens ze wordt Sylvia Struiwigh Ze haalt haar schouders op. ,,Ik ben er heel open over en praat er ook makkelijk over. Als er iets is waar ik KWF mee kan helpen, doe ik dat met liefde. Meer bekendheid zorgt voor meer geld en kan ervoor zorgen dat ik meer tijd krijg." Niets liever wil ze dan dat er voldoende geld binnenkomt zodat mensen niet meer doodgaan aan kanker. ,,Ik zou elk jaar chemo's ondergaan, als dat ervoor zou zorgen dat ik 80 word." Ze weet wat ze zegt, de afgelopen jaren kreeg ze meerdere chemokuren.

Knobbeltje

De nu 37-jarige Struiwigh is in 2010 elf weken zwanger als ze een knobbeltje in haar borst ontdekt. Na een paar dagen zit het er nog en gaat ze toch maar even langs de huisarts. Voor de zekerheid. Die stuurt haar door naar het ziekenhuis. ,,Ik ben niet zo snel ongerust en vond het goed dat ze zeker wilden weten wat het was. Tegen mijn man had ik gezegd dat hij niet mee hoefde te gaan."

Na onderzoeken wordt duidelijk dat het knobbeltje borstkanker is. Een paar weken later gaat ze onder het mes en wordt een tumor uit haar borst gehaald. Als ze twintig weken zwanger is, beginnen de chemokuren. Twee weken na haar bevalling van dochter Yfke ligt ze alweer in het ziekenhuis voor een zware chemokuur. ,,Je voelt je dan een slechte moeder, omdat je niet bij je kindje kan zijn. Ik was zo ziek dat ik echt niet voor haar kon zorgen."

Syl

Na de chemokuren en bestraling volgt een hormoonbehandeling. Artsen raden haar aan dat vijf jaar vol te houden. In de tussentijd ontdekt ze ook nog een melanoom op haar been. Vorig jaar zomer slikt ze de laatste pil en wil ze zich weer 'Syl' voelen. ,,We wilden heel graag nog een kindje en keken ook om die reden uit naar het einde van de hormoonkuur. Dan mocht ik weer zwanger worden."

Quote Er wordt voor mij beslist, dat doet pijn Sylvia Struiwigh Het geluk is van korte duur. Al na drie weken krijgt de Hazerswoudse buikpijn en blijkt dat de kanker terug is. Er zit een tumor op haar lever. Hoop op genezing is er niet. ,,Er wordt voor mij beslist, dat doet pijn. Het ergste vind ik dat ik mijn dochter niet zal zien opgroeien. Ik weet niet welke opleiding ze gaat volgen, met wie ze trouwt, wat voor mens ze wordt. En natuurlijk wil ik ook tot mijn tachtigste bij Rik, mijn man, blijven."

Janken

Met zes vriendinnen heeft ze een tatoeage gezet. Ze noemt het als voorbeeld van de mooie dingen die ze nu ook meemaakt. ,,Ik ben niet alleen ziek, ik kan nog steeds lachen. Natuurlijk zijn er dagen dat ik alleen maar kan janken, maar er gebeuren ook mooie dingen. Ik had gezegd dat ik graag eens wilde lunchen in het Vondelpark. Vriendinnen regelden dat als verrassing en zorgden dat vriendinnen uit Friesland, waar ik vandaan kom, er ook bij waren. Ik heb zo veel mooie mensen om me heen."