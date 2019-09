Heb jij veel, maar echt véél huisdieren? Dan op dierendag in de krant!

COLUMN Fijn dat euthanasie geen moord is, maar een doodswens bij dementie blijft dilemma's opleveren

14 september Over dementie is het gemakkelijk grappen maken. Dat het wel fijn is om je eigen paaseieren te kunnen verstoppen. Dat je alzheimer zo’n mooi woord vindt, maar steeds vergeet wat het betekent. Dat het handig is als je schoonmoeder dementeert: kun je haar gewoon naar de buren sturen.