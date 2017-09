Grote band in Roosendaal, politie ontfermt zich over puppy en inbreker al snel opgepakt

Jasper Bovenhuis pakt Ronde van Midden-Brabant, die Daan Meijers graag had willen winnen

24 september Jasper Bovenhuis heeft zijn ploeg Vlasman Cyling Team op de valreep een grote zege bezorgd. In Dongen won hij de 48e Ronde van Midden-Brabant. De 26-jarige renner uit Staphorst was in de eindspurt de snelste van een kopgroep van tien man. Rick Ottema, de winnaar van vorig jaar, finishte als tweede. De derde podiumplek was voor Jasper Hamelink.