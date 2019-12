GGZ: ‘Patiënt mag niet dupe worden van ontbreken zorgcontracten’

Nekt ‘machocul­tuur’ de SP in Breda?

9:00 BREDA - Wat is er toch aan de hand met de SP-raadsfractie in Breda? Gisteren werd bekend dat een groep wijze socialisten gaat uitzoeken wat er allemaal broeit de viermansfractie. Reden: het verzoek van SP-voorzitter Michel Verschuren aan raadslid Boi Boi Huong om haar zetel in te leveren vanwege een gebrek aan inzet en arbeid.