Geurpaal en super-reflector verjagen wild van Brabantse wegen

Zowel de fracties van VVD als Partij voor de Dieren in Provinciale Staten willen dat er iets gebeurt om te voorkomen dat overstekend wild tot nog meer problemen leidt. Dat wordt dan een kwestie van maatwerk, want alleen maar hekken wegzetten is niet genoeg, laten Gedeputeerde Staten weten. Wat wel kan helpen is onder meer de aanleg van meer wildtunnels.

Brabant heeft ook met belangstelling gekeken naar een proef van ProRail met speciale paaltjes die een geur afscheiden waar wilde zwijnen niet tegen kunnen, zodat ze niet over het spoor gaan dwalen. Die test is, in combinatie met het plaatsen van hekken, redelijk succesvol. Het aantal zwijnen dat is geraakt door treinen is met twintig procent afgenomen. De hoop was dat deze geurpaal-methode ook tegen reeën ingezet zou kunnen worden, maar dat valt blijkbaar erg tegen.