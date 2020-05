Gaat jouw kind nog niet naar school?

Modezaak De Koopman opent in ex-Huds­on's Bay in Breda

8 mei BREDA - Het voormalige pand van warenhuis Hudson’s Bay in Breda krijgt een nieuwe bestemming. Volgens ingewijde bronnen komt er een vestiging van De Koopman, een kledingwinkel die eigendom is van The Sting Companies. Die modeketen heeft al een Sting-vestiging schuin tegenover het warenhuis dat in december van vorig jaar definitief zijn deuren heeft gesloten.