Gaan hier ook steden op slot vanwege het coronavirus?

BREDA/ROOSENDAAL - Moeten we ons, nu het coronavirus ook hier razendsnel om zich heen grijpt, voorbereiden op Italiaanse toestanden waar afgelopen weekend complete regio’s werden afgesloten van de buitenwereld. Bestaat er een kans dat bijvoorbeeld Breda, ‘de stad in Nederland met de meeste coronabesmettingen, straks op slot gaat?

Wie je ook spreekt over dergelijke draconische maatregelen, niemand die op dit moment het antwoord kan of wil geven. Natuurlijk wordt er ook op het stadskantoor volop overlegd over de crisis, geeft burgemeester Paul Depla van Breda aan. Maar welke scenario’s voor de stad klaarliggen, mocht het aantal besmettingen nog verder gaan toenemen?

Depla

Daarvoor verwijst Depla door naar de Veiligheidsregio West- en Midden-Brabant. Maar bij de veiligheidsregio voelen ze er niets voor om, zoals woordvoerster Irma Galema aangeeft,‘op ‘wat-als vragen’ in te gaan. ,,Natuurlijk wordt intern naar mogelijke scenario’s gekeken. Maar welke maatregelen er mogelijk nog in het verschiet liggen? Daar gaan we nu niet op in.’’

‘Niet afsluiten’

Marion Koopmans, hoofd van de afdeling virologie van het Erasmus MC en adviseur van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) verwacht niet dat we in Nederland zo ver zullen gaan dat we gebieden gaan afsluiten van de buitenwereld, gaf ze eerder aan. ,,Wij hebben het beleid om in kaart te brengen met wie besmette patiënten contact hebben gehad en deze mensen te isoleren als ze ziek worden.’’

Ondertussen loopt het aantal besmettingen in de regio en elders in Brabant snel op. Volgens de jongste cijfers van het RIVM is het aantal coronapatiënten in de provincie inmiddels gestegen tot 134. Steeds meer bedrijven en instellingen werken door de crisis op halve kracht of sluiten zelfs helemaal de deuren zoals een basisschool in Geldrop die een week lang dicht blijft door een tekort aan docenten die ziek thuis zitten.