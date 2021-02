Funshoppende Ollander durft niet meer naar Antwerpen: ‘We missen jullie’

interview Onderwijs­ver­nieu­wer Nicole Hanegraaf is ‘bizar idealis­tisch’

12 februari OOSTERHOUT - Als de coronacrisis vertrekkend directrice Nicole Hanegraaf (48) van basisschool De Duizendpoot in Oosterhout iets heeft geleerd dan is wel dat het basisonderwijs aan verandering toe is. Ze werkt er zelf al jaren aan. ,,Het is niet van deze tijd om kinderen te dwingen vijf dagen per week stil in de klas te zitten’’, zegt Hanegraaf.