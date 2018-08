Fouten bij bij bouw school Vaart

DONGEN-VAART - Bij de bouw van de nieuwe basisschool in Dongen-Vaart zijn fouten gemaakt. Dat is gebleken na een gemeentelijke controle. De bouw is stilgelegd.

Volgens een schriftelijke mededeling van het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad van Dongen heeft een toezichthouder van het team Vergunningen en Handhaving op 8 augustus bij het bouwterrein van IKC Dongen-Vaart een controle uitgevoerd op de naleving van wet- en regelgeving. Gebleken is dat het bouwwerk verkeerd is gesitueerd ten opzichte van de in de verleende vergunning geschetste situatie. Uit de meting zou blijken dat het bouwwerk gezien van de voorgevelrooilijn te ver naar achter staat.

'Balen'

Wethouder Bea van Beers (bouwen en onderwijs) is teleurgesteld. ,,We waren met heel veel zin en enthousiasme aan dit project begonnen. Dan is het balen dat we de bouw van de school stil hebben moeten leggen'', zegt Van Beers.

Volgens Van Beers was het de bedoeling dat de nieuwe school voor de carnavalsvakantie zou worden opgeleverd. In mei zou het huidige negentig jaar oude onderkomen van de Agnesschool gesloopt worden. Of dat ook daadwerkelijk gebeurt, is onduidelijk.

Bouwschema

De gemeente heeft inmiddels overleg gevoerd met onderwijsstichting INITIA. Het schoolbestuur moet de nieuwbouw in overeenstemming brengen met de omgevingsvergunning. De kosten die hiermee gepaard gaan komen in eerste instantie voor rekening van INITIA. Van Beers: ,,INITIA heeft ons laten weten dat ze iets voorlopen op het bouwschema. Het zou zomaar kunnen dat de nieuwbouw toch op tijd klaar is. De oude school kan dan gesloopt worden. Dat gebouw heeft weinig waarde meer. We willen op die plek een nieuw dorpsplein realiseren.''

Jongerencentrum

Op termijn zal ook het Jongerencentrum in Vaart naar de nieuwbouw achter de Agnesschool verhuizen. Volgens Van Beers is nog niet duidelijk wat er met het huidige onderkomen gaat gebeuren. Veel gebruikers zijn erg gehecht aan het sfeervolle gebouw. De nieuwbouw is officieel Integraal Kindcentrum (IKC) gedoopt.