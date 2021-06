Exploitanten én gemeenten willen snel duidelijkheid over regels voor kermis

Hardloper overlijdt na aanrijding in Zaltbommel, betrokken bestelauto gevonden, maar dader nog op de vlucht

30 mei ZALTBOMMEL - Een automobilist veroorzaakte zondagmiddag een dodelijk ongeluk aan de Ketelsteeg in Zaltbommel. Een hardloper werd rond 12.30 uur aangereden en is aan zijn verwondingen overleden. De bestuurder reed na de aanrijding door en wordt gezocht door de politie. De betrokken bestelauto is wel gevonden.