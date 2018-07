Einde van iconische discotheek Alcazar in Puttershoek is nabij

Alcazar heeft een roemrucht verleden. In de jaren 80 en 90 kwamen duizenden jongeren van heinde en verre voor een stapavond naar het Hoeksche Waardse dorp. Wijlen Jan van der Pligt was de grote man achter Alcazar dat in 1981 opende en uitgroeide tot een landelijk bekende uitgaansgelegenheid.

Alcazar gleed deze eeuw af en ging zelfs failliet in 2010. De gebroeders Streefkerk namen daarna de tent over, maakten er een evenementencentrum en restaurant van. Er worden onder meer feesten, optredens van scholen en trouwerijen georganiseerd. Ook de Roparun houdt er jaarlijks haar eindfeest.

Geheimhoudingsplicht

Jacob Streefkerk, die Alcazar samen met zijn broer Leen runt, wil alleen kwijt dat de handtekeningen nog niet zijn gezet en dat hij geheimhoudingsplicht heeft. Wethouder Henk van Etten van Binnenmaas bevestigt het nieuws wel. ,,Streefkerk wil het verkopen om er woningen te laten bouwen’’, aldus Van Etten. ,,We zijn bereid daarover mee te denken, alleen hebben we nu nog geen ruimte in ons woningbouwcontingent. Zodra dat er wel is, gaan we er serieus naar kijken.’’