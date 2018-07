Eerste sprong met parachute eindigt in boom aan Kapelstraat in Zegge

Ruime meerder­heid wil studie naar tunnel in Rijen

10 juli GILZE EN RIJEN - Ook een gloedvol en helder betoog van wethouder Rolph Dols kon de PvdA en D66 in de gemeenteraad van Gilze en Rijen niet vermurwen. De andere fracties, Gemeentebelang, Kern'75, CDA en VVD stemden wel in met een onderzoek naar een tunnel onder het spoor in de dorpskern van Rijen.