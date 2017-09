Een huis vol met zooi: Hoe kan het zover komen?

,,Er zijn niet steeds meer mensen met psychische problemen. Of steeds meer mensen met autisme. Het aantal mensen met een stoornis neemt niet toe, maar de gevallen waarbij deze mensen geen plek kunnen vinden in de samenleving nemen wel toe", zegt Anthony van Kaam, directeur van Mozaïk. Mozaïk is een onderdeel van zorginstelling Pameijer die zich richt op specialistische geestelijke gezondheidszorg. ,,Deze mensen kampen vaak met veel verschillende problemen. Psychische problemen, schulden, ze komen uit een gebroken gezin, zijn verslaafd, hebben vroeger veel meegemaakt", somt Van Kaam op.



Erny Grootveld van Parnassia Groep, waar onder andere Bavo Europoort onder valt, legt uit dat het heel moeilijk is om contact te krijgen met deze groep mensen. ,,Het is belangrijk om heel langzaam een band met ze op te bouwen. Het verschilt natuurlijk per persoon, maar mensen met psychische problemen hebben vaak veel moeite om mensen te vertrouwen. Het kan heel lang duren voordat we überhaupt bij iemand naar binnen mogen."



Zorginstellingen worden geïnformeerd over bepaalde 'probleemgevallen' door politie, justitie, GGD-instellingen en wijkteams. Dat kan zijn doordat deze mensen voor overlast in de buurt zorgen of doordat er een incident is geweest.