Drie vrachtwagens te hoog voor de Drechttunnel: drie keer 1000 euro boete

video Bitcoinfabriek? Minen? Dit gebeurde er in de fabriek in Rijen

15 maart RIJEN - Bitcoinfabriek. Die term kleeft sinds woensdagochtend aan een bedrijfspand aan de Kempenbaan in Rijen. In de fabriek was men bezig met het minen van cryptocurrency, digitale valuta. Een 37-jarige Tilburger werd opgepakt op verdenking van witwassen en diefstal van stroom.