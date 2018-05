‘Dooie boel’ bij busstation in Roosendaal

Toch is er in een hoekje voor het Roosendaalse station sprake van enige bedrijvigheid: de NS zetten bussen in verband met werkzaamheden aan het spoor. Voor reizigers van en naar station Lage Zwaluwe is een pendel opgezet. ,,Elk uur gaat een bus’’, legt Sjors Kester uit, die voor de NS deze dienst begeleid. ,,Nee, het is niet zo dat deze bussen er zijn in verband met de acties in het streekvervoer.’’ Een alternatief voor deze reizigers is de inzet van de bussen van Muys Reizen dus niet, lacht hij. ,,Dan zouden we een soort stakingsbreker zijn.’’ Erg druk is het in de pendel overigens niet. ,,Amper vier mensen per ritje.’’