Deze 16 West-Brabantse tradities staan al op de lijst van immaterieel cultureel erfgoed

Saillant detail in relatie tot het verzoek om babi pangang op te nemen in de lijst is dat zoiets voor de Indische rijsttafel al gebeurd is. Op 4 december 2015 aanvaardde het Kenniscentrum het verzoek. Overigens zit ook daar een West-Brabant tintje achter, want het initiatief voor het gerecht kwam van de in Zundert gevestigde Samenwerking Erfgoed Indische Rijsttafel.