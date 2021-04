Deel gereserveerde testkaarten Chassé Theater weer teruggegeven

Fout van GGD zorgt voor onrust na vaccinatie bij Ben (74): ‘Ik weet niet meer wat ik moet geloven’

3 april De 74-jarige Tilburger Ben Vermeer was toegezegd dat hij het Pfizer-vaccin zou krijgen. Maar toen Ben vorige week thuiskwam na zijn bezoek aan de GGD-vaccinatiestraat in Breda las hij in de meegekregen papieren dat hij het AstraZeneca-vaccin had gekregen. ,,En die wilde ik niet!‘’ De GGD spreekt van een misverstand.