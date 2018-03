De campagne 2.0: lokale politiek kan niet meer zonder sociale media

,,Je kunt er niet omheen", meent Peter Elbertse, lijsttrekker van de nieuwe Bredase partij Volmondig Ja. Voor hem is de intensieve campagne op sociale media nieuw. ,,Je wilt mensen informeren over je boodschap, het moeten vooral geen lange verhalen zijn. Ook is het mogelijk om directer te communiceren, maar daarbij moet je goed nadenken over de boodschap. Het moet hout snijden. Wat doen jullie? Wie zijn jullie? Je kunt het er niet even bijdoen, je moet er bovenop zitten. Het is serious business."

100 likes

Bijzonder bedrijvig op Instagram en Facebook is de VVD Halderberge. Een filmpje van vakkenvuller Youri (17), die graag in de gemeenteraad wil, is op Instagram bijna 4.000 keer bekeken. Het filmpje waarin lijsttrekker Thomas Melisse zich presenteert, krijgt meer dan 100 likes en 8.400 kijkers. Het zijn duizelingwekkende cijfers. Of die zich omzetten in extra stemmen? ,,Dat is helaas niet meetbaar", zegt Melisse.

Quote Wij spelen Barcelona in de zesde klasse reserve Thomas Melisse, VVD Halderberge

De VVD'er steekt vooral in op interactie. ,,Sociale media kun je gebruiken om je eigen boodschap te verkondigen, maar je kunt ze vooral benutten om te luisteren naar de inwoners. Wij vinden het belangrijk om terugkoppeling te geven." Zo gaat de VVD op Facebook uitgebreid in gesprek met criticasters. ,,Ik ga geen reacties verwijderen of boos terug reageren. Maar als je kritiek laat staan zonder reactie kunnen mensen gaan aannemen dat de kritiek terecht is." Melisse ziet graag dat andere partijen zich meer online manifesteren in Halderberge. ,,Wij spelen Barcelona in de zesde klasse reserve. Het is onhandigheid bij andere partijen."

Adverteren op Google

Alle partijen hebben gesponsorde pagina's en berichten. De kosten op Facebook variëren; je kunt er zoveel geld insteken als je wilt. Meestal gaat het om bescheiden bedragen. Het CDA in Zundert doet ook aan adverteren op Google. ,,Wij hopen in beeld te komen wanneer mensen bepaalde zoektermen intikken", verklaart lijstaanvoerder Twan Zopfi.

Quote Mensen doen het goed op sociale media Twan Zopfi, CDA Zundert

Zijn partij maakte flink wat filmpjes, met kandidaten die zich voorstellen in een kamer met een brandende kachel. ,,Wij vonden dat een mooi hoekje, bij een van onze leden thuis. Wij willen met name bekendheid genereren voor de mensen op de lijst; voor sommige kandidaten is het spannend iets voor de camera te vertellen, dus ze spreken over een onderwerp dat hen goed ligt. Mensen doen het goed op sociale media. Tegelijkertijd kunnen we zo zaken uit het verkiezingsprogramma uitleggen."

Bij de PvdA in Bergen op Zoom veranderden de Facebookprofielfoto's van alle kandidaat-raadsleden vlak na carnaval. ,,We hadden afgesproken om dat op hetzelfde moment te doen", verklaart lijsttrekker Joey van Aken. ,,We willen via sociale media vooral onze kernboodschap neerzetten." Op Facebook is Van Aken zeer actief, maar op Instagram heeft zijn partij slechts een bericht geplaatst. ,,Daar valt nog wat te halen. Het zijn met name vrouwen en jongeren die daarop kijken."

Sociale media niet zaligmakend

Sociale media zijn belangrijk. Toch is campagne voeren vanachter de pc niet zaligmakend, stellen alle partijen. ,,Het is én én", stelt Elbertse. ,,Als politicus moet je sowieso altijd in gesprek blijven met de mensen, niet alleen met de verkiezingen. Ik denk dat raadsleden steeds meer een verbindende rol krijgen." PvdA'er Van Aken: ,,Je moet fysiek zichtbaar zijn. Als je niet op straat bent te zien, bestaat de kans dat je signalen over het hoofd ziet. Op straat voer je persoonlijke gesprekken." De VVD Halderberge maakte een ideale 'combi'. ,,We hebben een Facebookpost geplaatst over verkeersveiligheid en dat leidde ertoe dat we daadwerkelijk bij mensen in een straat van Oud Gastel zijn gaan kijken", verklaart Melisse. De klassieke poster of flyer is nog niet in de ban. ,,Ik laat voor 180 euro 20.000 flyers drukken", stelt Elbertse. Het CDA Zundert ging gewoon posters plakken. ,,Om overal in beeld te zijn", meent Zopfi.