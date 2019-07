CDA Brabant: drugshandel en -gebruik bij evenementen aanpakken

Signalen over drugshandel bij voetbalwedstrijden

Het aantal festivals hoeft van de christendemocraten niet aan banden. De partij koestert het rijke Brabantse culturele leven. Deryckere wil ook voorkomen dat het een festivaldiscussie wordt. ,,Het gaat om veel meer evenementen. We horen ook regelmatig over drugsgebruik en -handel bij voetbalwedstrijden. Het zijn plekken waar veel mensen samen komen", stelt hij. ,,We horen genoeg verhalen wat er gebeurt op bijvoorbeeld de tribunes.” Het CDA wil weten of die signalen kloppen en heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten. Zo wil de partij weten hoeveel drugsgerelateerde strafbare feiten er het afgelopen jaar zijn geconstateerd op festivals. Ook zou het CDA graag cijfers zien over drugshandel en drugsgebruik bij voetbalwedstrijden.