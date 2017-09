Cameraschild bewaakt Antwerpse haven tegen drugsdealers

ANTWERPEN - Vanaf november laat het Antwerpse havenbedrijf een netwerk van 64 camera's installeren. Die zullen langs de 26 toegangswegen naar de haven hangen. Opvallend: de toestellen, betaald door het bedrijf, worden aangesloten op de ANPR-databank van de politie. "Zo maken we één groot cameraschild over het hele land."

Het Antwerpse havenbedrijf - de private vennootschap die de haventerreinen en alle haveninfrastructuur beheert - betaalt maar liefst 2,3 miljoen euro om het uitgestrekte havengebied veiliger te maken via een cameranetwerk met nummerplaatherkenning langs 26 invalswegen. De plannen, waarvan de eerste studie al uit 2014 dateert, moeten wel nog goedgekeurd worden op de volgende gemeenteraad. "Als dat gebeurt, weten we vanaf volgend voorjaar wie de haven binnen- en buitenrijdt", zegt havenschepen Marc Van Peel. Informatie die van goudwaarde kan zijn in de strijd tegen de criminaliteit.

Dankzij nieuwe wet

Het hoofd van de Antwerpse federale gerechtelijke politie, Stanny De Vlieger, trok vorige week nog aan de alarmbel over het gebrek aan screening in de haven. "Cocaïnesmokkelaars hebben hun werkterrein verlegd van Rotterdam naar Antwerpen", klonk het.

"Dit 'kleine' cameraschild is een eerste stap om politie en andere diensten meer tools te geven", klinkt het bij het kabinet van binnenlandminister Jan Jambon (N-VA). "Het unieke hier is dat de camera's die betaald worden door een privépartner, gelinkt zullen worden aan de nationale ANPR-databank. Zo zal de politie een drugstrafikant kunnen volgen doorheen het hele land via ons 'groot' cameraschild."

Want naast een federaal netwerk van wel 1.000 ANPR-camera's dat momenteel langs 250 knooppunten uitgerold wordt en in 2019 volledig operationeel moet zijn, zal de nationale databank ook ANPR-gegevens van de trajectcontroles in de verschillende gewesten en de lokale politie bevatten. "Via ANPR kan de politie in real time zowel in ons land als Europees geseinde wagens onderscheppen, maar de database geeft ook de mogelijkheid om terug te keren in het verleden en routes van criminelen in kaart te brengen", klinkt het. "Dankzij de nieuwe camerawet is het bovendien mogelijk voor andere private partners zoals havens of grote industriezones om op eigen kosten ook zo'n cameranetwerk te installeren en aan te sluiten op de nationale ANPR-databank."

Anonieme gegevens