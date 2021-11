Bredase horecaondernemer Farid Bicane vindt compensatieregeling oneerlijk en wil meer actie

Farid Bicane, eigenaar van drie horecazaken in Breda en een in Scherpenisse, was enkele weken geleden een van de vele ondernemers in Breda die na 20.00 uur open is gebleven. Het was een protest tegen het regeringsbeleid. Voor hem persoonlijk was vooral de compensatieregeling een doorn in het oog. De vrijdag aangekondigde compensatie is beter dan hij was, maar is ‘super oneerlijk’.