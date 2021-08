Bredase hoofdsponsor Grand Prix blij, maar niet verrast door uitspraak rechter

De rechter wees dinsdag de claim van milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) dat de gebruikte stikstofrekensom voor de race niet zou deugen en de wedstrijd daarom niet zou mogen doorgaan, af. Volgens de rechtbank in Noord-Holland is er eerst aanvullend deskundigenonderzoek nodig is om onduidelijkheid over de verschillende standpunten weg te nemen. Tot die tijd kan de race gewoon doorgaan.

Voorbereidingen

Van Glabbeek was dinsdag de hele dag met een groot team van zijn bedrijf op Zandvoort voor de voorbereidingen op het racespektakel dit weekend waar 70.000 bezoekers op af komen. Want behalve dat zijn bedrijf hoofdsponsor is en bovendien naamgever van het circuit, verleent het ook de nodige hand- en spandiensten aan het evenement.

Volledig scherm CM-directeur Jeroen van Glabbeek © CM.com

Zo worden er nieuwe systemen in gereedheid gebracht waardoor de bezoeker dit weekend niet meer met geld of muntjes zijn eten en drinken hoeft te betalen, maar door aan de bar zijn QR-code te laten zien direct zijn biertjes kan meenemen. ,,Allemaal systemen die we nog maar net ontwikkeld hebben en daar gaan uitproberen. Echt superspannend”, aldus Van Glabbeek die de rest van de week en het weekend Zandvoort als standplaats heeft in plaats van Breda.

Quote De beeldvor­ming rond Bernhard junior is veel te eenzijdig Jeroen van Glabbeek, CEO CM

Honderd miljoen

Wat CM betaalde voor het hoofdsponsorschap van de Grand Prix wil Van Glabbeek niet zeggen. Maar dat de investering zichzelf dubbel en dwars zal terugbetalen, daar is de ondernemer nu al zeker van. ,,Natuurlijk is racen leuk. Maar deze investering is vooral een zakelijke deal geweest. Er kijken zondag honderd miljoen mensen wereldwijd naar de race. Velen daarvan wonen in landen waar we kantoren hebben. Die zien allemaal onze borden met CM.com langs het circuit. Dit gaat onze naamsbekendheid enorm ten goede komen en het zal deals in de toekomst gaan vergemakkelijken. Daar ben ik van overtuigd.”

‘Te eenzijdig’

Dat het racespektakel in Nederland bij een deel van de bevolking gemengde gevoelens oproept omdat festivals verboden zijn, maar er ondertussen wel 70.000 man op Zandvoort worden toegelaten, vindt Van Glabbeek ‘jammer’. Net zoals hij de beeldvorming rond de grote animator achter de Grand Prix, ‘prins poen’ Bernhard junior ‘veel te eenzijdig’, vindt.

,,Ik ken de prins en veel andere mensen die er voor hebben gezorgd dat er eindelijk weer geraced wordt op Zandvoort al een hele tijd. Het is echt heel knap wat ze voor elkaar hebben gekregen.” En de winnaar zondag? Daar hoeft Van Glabbeek die naar eigen zeggen ‘helemaal niet’ zo'n racefanaat is, niet over na te denken. Inderdaad, Max.