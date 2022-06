Bredase GroenLinks wethouder moet nog zien of fusie met PvdA extra stemmen trekt

BREDA - GroenLinks wethouder Marike de Nobel betwijfelt of een gezamenlijke Eerste Kamerfractie met PvdA tot meer kiezers voor beide partijen leidt tijdens de komende Statenverkiezingen. ,,Er moet eerst maar eens een onderzoek komen onder de kiezers, in plaats van alleen onder leden, waaruit blijkt dat één plus één echt drie of 3,5 is.”

Leden van zowel GroenLinks als PvdA stemden via een landelijke online-peiling in met voorstellen voor de fractiesamenwerking: bij de PvdA stemde ruim driekwart van de leden voor, bij GroenLinks stemde 80 procent voor, bleek zaterdagochtend.

Hoe ze stemde, laat De Nobel in het midden, maar ze mist een grondige analyse over het electorale effect. ,,Er zijn echt verschillen: de PvdA is minder groen en minder progressief dan GroenLinks en het is nog maar de vraag of een fusie versplintering van het politieke landschap tegengaat.”

Volledig scherm Marike de Nobel, kersvers wethouder voor GroenLinks in Breda. 'Beroerde timing, we zijn in Breda net klaar met onderhandelen'. © Pix4Profs-Ron Magielse

Verder vond ze de timing van de peiling ‘beroerd’ omdat het Bredase college van B en W nog maar net gevormd is. ,,We staan helemaal aan het begin van samenwerking met de PvdA waarbij we elkaar overigens op sociaal terrein echt kunnen versterken. Dat is positief. Maar het moet niet zo zijn dat samenwerking of fusie vanuit de landelijke politiek wordt opgelegd.”

Peter van der Velden blij met sterk progressief blok op links

PvdA’er Peter van der Velden (oud-burgemeester van onder meer Breda en Bergen op Zoom) denkt dat het ‘heel goed’ is dat er een sterk progressief blok op links komt. ,,Dat kan het hoofd te bieden aan versplintering van het politieke landschap en oprukkend populisme op rechts. Samenwerking is hard nodig om de kloof te dichten tussen burger en politiek, tussen oud en jong en tussen arm en rijk .”

Volledig scherm Peter van der Velden, voorzitter van de landelijke vereniging voor waterbedrijven (Vewin) en oud-burgemeester van onder meer Breda en Bergen op Zoom. © Riet Pijnappels

Klaar Koenraad, wethouder voor GroenLinks in Roosendaal heeft ‘een goed gevoel’ over het uiteindelijke electorale effect. ,,Ik hoop dat één plus één drie wordt. Mensen stemmen liever op een grote partij en de stap die nu gezet is, geeft aan dat we serieus werk maken van samenwerking, dat beide partijen graag samen sterker willen zijn. Zorgen bij de tegenstemmers zijn er vooral om samenwerking op Europees niveau, daar zijn de verschillen tussen sociaal-democraten en de groenen aanzienlijk.”

‘Samenwerking per niveau bekijken’

Het is dan ook verstandig denkt Bisar Cicek, fractievoorzitter PvdA Moerdijk, om per gemeente en per provincie naar de samenwerking te kijken. ,,Het is in Moerdijk niet aan de orde omdat GroenLinks niet in de raad zit, maar ik sta zeker open voor een bredere samenwerking op links in de toekomst, ook met bijvoorbeeld D66 of SP. Een sterk links front op lokaal niveau hoeft niet afhankelijk te zijn van landelijke initiatieven.”

Volledig scherm Joey van Aken, PvdA-wethouder in Bergen op Zoom © BN DeStem

Joey van Aken, PvdA-wethouder in Bergen op Zoom, spreekt van een 'historische stap’. ,,Verdere samenwerking is goed voor het imago van de politiek omdat de focus door blokvorming meer op de inhoud komt te liggen. Het gaat om een visie op de samenleving, niet om de personen, en ik denk dat de ideeën van PvdA en GroenLinks goed met elkaar te verbinden zijn. Ik schat dat we over 4 tot 8 jaar echt één partij zijn.”

Stapje voor stapje naar fusie

Dat de samenwerking GL-PvdA stapje voor stapje gaat, vindt oud-burgemeester Peter van der Velden in ieder geval ‘heel erg goed'. ,,Dit soort procedures moet democratisch verlopen omdat je iedereen erbij wilt houden. We staan voor grote opgaven wat betreft klimaat, natuur, woningbouw. Daar zijn sterke politieke bewegingen voor nodig. Niet iedereen hoeft hetzelfde te denken.”

Volledig scherm PvdA-fractievoorzitter Attje Kuiken omhelst zaterdag 11 juni Lilianne Ploumen die afscheid neemt als partijleider tijdens het partijcongres van de PvdA. Tijdens de bijeenkomst spraken de sociaaldemocraten over de vergaande samenwerking tussen GroenLinks en de PvdA in de Eerste Kamer. © ANP