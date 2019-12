Brasserie De Zeester biedt mooie gerechten, mooi gepresenteerd

Altijd een vrolijk moment als je in een restaurant Hete Liefde bestelt. Ich möchte gerne Heisse Liebe, hoor ik een collega nog zo zeggen, tegen de dirndl-serveerster in wintersportoord Fusch. Het was bij Brasserie De Zeester niet anders toen mijn tafelgenoot daar onlangs ‘iets met warme kersen’ bestelde.

Oh, u bedoelt natuurlijk de hete liefde, lacht de serveerster. Hete Liefde is in Oostenrijk een geliefd dessert van ijs en warme frambozensaus. Maar op een donkere en koude novemberavond aan de Nederlandse waterkant, gaan ook warme kersen met vanilleroomijs er goed in!

Volledig scherm Hete Liefde niet met frambozen, maar met warme kersen. Ook erg smakelijk. © Florence Imandt

De Zeester ligt fantastisch, daar aan de Oosterschelde. Dat weten we omdat we in de zomer al eens met de fiets in dit toeristische hoekje van het eiland Tholen waren. In de omgeving van de brasserie liggen diverse campings, een strandje en een duikplek die bekend is vanwege de diepte van wel 40 meter en de sterke stroming bij opkomend tij.

Pittoreske dijkjes zijn ‘s avonds spannend labyrint

Wij zien vandaag evenwel niks van dat al, want in deze tijd van het jaar komen we in de vroege avond in het pikkedonker aan en vormen de pittoreske dijkjes voor automobilisten zonder gps een bijna geheimzinnig labyrint.

Volledig scherm Vanuit het restaurant kijk je via de serre óók naar de Oosterschelde. © Pix4profs/Iman Fase

Gelukkig doemen op zeker moment wat sfeerlichtjes op waardoor we ons toch echt welkom voelen bij De Zeester. We stappen via een gezellige serre met kachels en schapenvachten het ietwat kale restaurant in dat qua uitstraling wel aan een pimpbeurt toe is. De eigenaar van het pand overweegt nieuwbouw, horen we van gastvrouw Jenny Goudzwaard. ,,Ongeveer op dezelfde plek ja, want deze locatie is natuurlijk prachtig.”

Bij eventuele nieuwbouw blijft formule gelijk

Mocht de nieuwbouw er komen, blijft de formule van de huidige Zeester gehandhaafd, zegt ze. ,,Mensen laten genieten van lekker eten tegen een betaalbare prijs. Niet al te hoogdravend, maar wel vers klaar gemaakt, niks snel in de steamer aftikken. Dat zal niet veranderen, ook al wordt een eventuele nieuwe zaak groter.”

Volledig scherm De placemats van De Zeester laten de Oosterscheldebrug zien. © Florence Imandt

Vanwege Sinterklaastijd: pepernotenparfait

Terug naar de dis en omdat we met het Hete Liefdedessert begonnen zijn, gaan we in deze bespreking maar eens van achter naar voor. Mijn verrassingsdessert dat onderdeel van het weekmenu is, ziet er goed uit met lekker stevige slagroom, vanilleijs en een pepernotenparfait, alleen het chococakeje mist het melting gedeelte en is wat aan de droge kant.

De hoofdgerechten zijn smullen geblazen. Het vistrio van mijn tafelgenoot bestaat uit een stukje zalm, een slibtong en één gamba en komt op een zeer heet bord wat prettig is voor de smaak van de goed bereide vis en bijgevoegde verse groenten (broccoli, bospeen, doperwten en snijbonen).

Volledig scherm Duovoorgerecht van garnalen © Florence Imandt

De keukenbrigade heeft aandacht besteed aan de presentatie en dat verdient een dikke pluim. Geldt ook voor mijn katenhaasje: een varkenshaasje - nog net heel licht rosé zoals gevraagd - omwikkeld met krokant gebakken katenspek en gegarneerd met champignonsaus, vers gebakken champignons en andere groenten.

Volledig scherm Creatieve fleurigheid in het raamkozijn bij De Zeester © Florence Imandt

Het valt ons op dat het glaswerk en het bestek van mooie zware kwaliteit zijn en onberispelijk schoon. Fijn! Op de papieren placemats zien we de Oosterscheldebrug, zo ongeveer het uitzicht dat De Zeester buiten op het terras biedt.

Als wij onze blik naar buiten richten, zien we de serre met op de achtergrond het Scheldewater als een groot donker vlak, dat wat kleur krijgt door de vrolijk gekleurde katoenen cactussen en pompoenen die in het kozijn staan.

Voorgerechten waren culinaire hoogtepunt

De voorgerechten waren voor ons het culinaire hoogtepunt van de avond. Een zeer smakelijke carpaccio, stevig, niet al te koud, maar mooi stevig van structuur, voor de overkant.

En een verrassend lekker duogerecht van een krokante garnalenkroket en Hollandse garnalen voor mij. Een soort mini-garnalencocktail met subtiel partje citroen, cocktailsausje, vleugje mosterd en knapperige sla en paprika. Een lekker bolletje brood erbij met knoflookmayo. Voortreffelijk!

Volledig scherm Koffie en espresso met chocopepernoten. © Florence Imandt

We sluiten af met koffie en espresso waar we een aantal chocopepernoten bij krijgen. Tevreden en voldaan rekenen we af. Bij thuiskomst blijkt de Hete Liefde op de nota vergeten te zijn. Zou dat toeval….?