Bijna alle appartementen verkocht, bouw Scheperij start eind augustus

amateurvoetbal Voor spits Wilting van Nieuw Borgvliet is het wekelijks lootjes trekken om te bepalen waar op het veld hij speelt

In het jaar dat het eeuwfeest wordt gevierd is Nieuw Borgvliet bezig aan een wisselvalig seizoen. Ondanks die onvoorspelbare resultaten heeft de Bergse vierdeklasser nog altijd zicht op een prijs. Om in de race te blijven moet er morgen bij Grenswachters wél gewonnen worden. Routinier Michiel Wilting tempert de verwachtingen. ,,We zijn zo grillig en hebben zo’n klein groepje. Misschien is het beter om niet omhoog te kijken.’’

8 mei