Bevrijd in Baarle-Nassau: ,,We hebben geluk gehad onder het puin vandaan te zijn gehaald. Door een Duitse soldaat.‘’

BAARLE-NASSAU - Bij Baarle-Nassau begon de bevrijding van Zuidwest-Nederland. Het enclavedorp was al niet geheel ongeschonden uit de Eerste Wereldoorlog gekomen, de impact van de volgende wereldbrand was minstens zo groot. Nergens in de regio zaten burgers langer in hun schuilkelders dan hier. Ook Cees Remeijsen (81) bracht bijna een maand door in een uitgegraven ruimte onder de ouderlijke boerderij.

Het is zijn vrouw Jeanne Remeijsen-Wijgaarts, die het familieverhaal doorspeelt voor deze serie bevrijdingsverhalen. ,,Mijn man is bevrijd door een Duitse soldaat‘’, triggert ze aan de telefoon. Te bijzonder om niet op te tekenen. Maar eenmaal bij het echtpaar thuis in Baarle-Nassau, in het bijzijn van stiefzoon William Snollaerts, zijn de meningen verdeeld. Cees wil er bij nader inzien eigenlijk weinig ruchtbaarheid aan geven. Hij vindt dat veel oorlogsverhalen in de loop der tijd zijn aangedikt. ,,Het gaat ook niet om mij, het gaat om de oorlog. Eentje waar mensen onvrijwillig tegenover elkaar kwamen te staan. Wij hebben geluk gehad dat we onder het puin vandaan gehaald zijn. Dat is niet mijn verdienste, ik was een kind van zes. Wat weet ik er nog van?‘’

Bels Lijntje

De Remeijsens woonden kort aan de spoorlijn in de buurtschap Boschoven. Het bosrijke gebied was voor de Duitse bezetter de ideale plek om de troepen te versterken. Duitse para's wisten vanuit Boschoven in de eerste oktoberdagen tientallen Poolse tanks uit te schakelen. Het duurde liefst 28 dagen vooraleer pantsercommandant Stanislaw Maczek nieuw rollend materieel vanuit Normandië aangevoerd kreeg. Dagen waarin de bewoners van Baarle zich schuil hielden in de kelders en machteloos moesten toezien hoe hun dorp werd verwoest. Twee buurgezinnen van omliggende boerderijen trokken bij de Remeijsens in. Ze hadden zich al eens verstopt in de buiten onder het spoor, maar daar was het al helemaal niet veilig. In de herinnering van Cees waren het vooral dagen van angst. ,,Ik geloof niet dat we te weinig eten in huis hadden. In Keulse potten had moeder de bonen bewaard.‘’ Zo kort bij het het Bels Lijntje wonend, hoorden de Brabantse gezinnen geregeld een bommenregen neerdalen. Cees: ,,Dan doken we ineen in de hoop dat het snel voorbij was. Dat waren wel angstige momenten.‘’

Grimmiger

Het gezin was de oorlogsjaren overigens redelijk goed door gekomen. ,,Bij de boeren was altijd genoeg te eten.‘’ Het werd grimmiger toen de spoorlijn doelwit werd van beschietingen over en weer. Of het van Duitse of geallieerde zijde was, durft hij niet te zeggen. Wel herinnert hij zich dat er muziekinstrumenten in een duiker onder het spoor verstopt lagen, die door de Duitsers werden ontdekt en in beslag genomen. ,,Er zaten op verschillende boerderijen mensen ondergedoken. In koeienstallen, kippenhokken of onder het spoor.‘’

In Baarle was het verzet door de ervaringen uit de Eerste Wereldoorlog toen een illegale zendmast werd opgericht al net iets groter dan in de rest van Brabant. Zo werd een neergestorte piloot ooit geholpen vanuit Boschoven de grens over naar België.

Maczek

Het duurt bijna een maand vooraleer de manschappen van Maczek de Duitsers uit het gebied weten te verdrijven en de opmars naar Breda kan beginnen. Intussen ging het vreselijk tekeer op Boscfhoven, waar Engelse Typhoon jachtbommenwerpers granaten afvuurden op vijandige tanks. Verschillende boerderijen werden verwoest, brandden tot de grond toe af. Bij de Remeijsens stortten de gevels precies op de schuilplaats, waar meer dan twintig mensen opgepropt bijeen zaten. ,,We konden er niet uit, zaten als ratten in de val. Er moet veel puin op de kruipruimtes terecht zijn gekomen.‘’

Een Duitse soldaat op de vlucht bracht redding. Cees vermoed dat hij op het hulpgeroep afkwam en met gevaar voor eigen leven is gaan puin ruimen net zo lang tot de kelders met de hulpeloze Brabanders bloot kwamen te liggen. ,,Zo werden we bevrijd door een Duitser, waarvan we nooit meer iets vernamen. Het ging er thuis niet meer over. We hadden het overleefd, dat was voldoende. Ik ging als jong manneke melk rijden voor mijn vader. Anti-Duits zijn we nooit geworden, misschien wel daardoor.‘’

Cees is de tweede echtgenoot van de vijf jaar jongere Jeanne Wijgaarts. Eerder is ze weduwe van de liefst twintig jaar oudere Jos Snollaerts, een Belg. Geboren in 1943 is Jeannes eigen oorlogsverhaal snel verteld. ,,Ik was een baby uit Ulvernhout, vergeleken met Baarle ging de oorlog daar geruisloos voorbij.‘’ De oorlogsverhalen van haar ega's logen er echter niet om. Maar ook vader Wijgaarts kwam niet ongeschonden de vijf jaren door. ,,Hij is afgevoerd en tewerk gesteld in Duitsland. Hij zat bij familie in de buurt van de fabriek, maar we weten niet waar of bij wie. Na de oorlog zweeg hij erover. Het waren voor hem wel rotmoffen, maar een echte hekel had hij niet aan ze.‘’

Volledig scherm Op Boschoven stonden de kapot geschoten tanks nog lang. © Geen

Politiek gevangene

Smokkelen zat de grensbewoners in het bloed. Jeannes moeder ging te voet met de kinderwagen van Ulvenhout naar Meerseldreef. Onder het matras van baby Jeanne lagen shag en sigaretten. Andersom deed Jos Snollaerts vanuit Turnhout hetzelfde. Zijn vaste route lag tussen Arendonk en Hilvarenbeek. Dat ging goed tot hij in 19443 werd opgepakt en gevangen gezet in het varkenstorentje op landgoed De Utrecht nabij Hilvarenbeek. ,,De Nederlanders leverden hem uit aan Turnhout‘’, weet Jeanne uit latere verhalen. ,,Daarna werd hij als politiek gevangene afgevoerd naar Weimar om daar als dwangarbeider in de zoutmijnen van Jena te moeten werken.‘’

Jos wilde jaren later toen hij met Jeanne getrouwd was, wel zijn verhalen kwijt. ,,Het werk moet een verschrikking geweest zijn. Het was gevaarlijk, ongezond, zijn tanden vielen uit en hij leed honger in die koude winter. Mijn man maakte de meest gruwelijke terechtstellingen en afrekeningen mee. Hij wist in de chaotische laatste maanden van de oorlog te vluchten.‘’

Bommen op Dresden

Onderweg naar het westen maakte Snollaerts zelfs het bombardement van Dresden nog mee. Ver buiten de stad hield hij zich de hele dag schuil in een sloot. Hangend aan treinen en veekarren kwam de Belg uitgeput in Turnhout terug. ,,Toen woog hij nog maar veertig kilo.‘’

Na de oorlog kwam Jos Snollaerts snel weer op krachten. Hij was een tijdje profvoetballer bij KFC Tunrhout dat toen in de hoogste klasse voetbalde.

Zoon William hoort de verhalen geboeid aan. ,,Ondanks alle verschrikkingen, die hij moest doormaken, heb ik nooit een diepe Duitser-haat gevoeld bij mijn vader. In het kamp was hij meer bang van de Roemenen en Serven dan van de Duitsers. Het was overleven en nog eens overleven.‘’