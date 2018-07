ESSEN - De successen van de Rode Duivels op het WK voetbal in Rusland hebben onze zuiderburen in drie weken omgetoverd tot een ongekend trots volk. Met het bereiken van de halve finale is de euforie en het chauvinisme naar ongekende hoogte gestegen in de grensstreek.

In ons land is het bij deelname van Oranje aan een groot voetbaltoernooi bijna een vanzelfsprekendheid. Weken voordat de bal rolt, zijn straten en huizen al versierd. Zo bont maken de Belgen het niet. Bij veel woningen wappert de nationale driekleur en alle cafés zijn versierd. De Belgen vieren de successen op hun eigen manier, maar er komt wel steeds meer los nu de Rode Duivels op de drempel van een plek naar de finale staan.

,,Belgen werpen hun bescheidenheid pas van zich af als ze verzekerd zijn van succes. Nu dus. Bijna iedereen loopt nu op wedstrijddagen in een rood pak rond. Dat hebben we nog niet vaak meegemaakt'', zegt Bernadette Jansens die in Baarle Hertog in een tabakszaak werkt. ,,Het mooiste vind ik nog dat alle Nederlandse klanten nu achter onze nationale ploeg staan.''

Ook niet-voetballiefhebbers vinden het prachtig wat er in Rusland gebeurt. Ronny Ivens die nog geen seconde van het WK heeft gezien, ontkomt in zijn woonplaats Kapellen niet aan de euforie die er de afgelopen dagen is losgebarsten.

,,Op straat wordt er alleen nog maar over voetbal gesproken. Tijdens de wedstrijden zit ik lekker in mijn tuintje. Aan het klappen of juichen hoor ik dan wel of het goed gaat met onze mannen. Ik vind het wel tof om zoiets eens een keer mee te maken, maar zelfs als de Belgen de finale halen verleidt mij dat er nog niet toe om zondag naar de televisie te kijken.''

Het is Ivens wel opgevallen dat de mensen nu vrolijker zijn dan anders. Vooral op wedstrijddagen, als supporters de wedstrijden in Kapellen op een groot scherm kunnen bekijken, is de ambiance in het grensplaatsje volgens hem 'ongelooflijk goed'. ,,Wij zijn nu allemaal trots op ons land, maar of dat na het WK zo blijft, betwijfel ik. Voor mij zal er na die tijd niet zoveel veranderen, maar voor alle voetbalfanaten hoop ik dat de Belgen vanavond opnieuw gaan stunten. Maar ik heb ook gehoord dat er veel Belgische fans zijn die enorm veel angst hebben voor die Fransen.''

Een paar kilometer verderop staan de Essense vriendinnen José van Doorn, Jane Doorakkers en Ria Livens op het punt om vanaf het Heuvelplein in Essen een fietstocht door West-Brabant te maken. Ze hebben alle wedstrijden van de Rode Duivels gezien en genieten er van dat het hele land tijdelijk op zijn kop staat.

,,Maar zo gek als jullie Nederlanders het altijd hebben gemaakt, zal het hier niet worden. Zo is nu eenmaal de Belgische mentaliteit en die verander je niet zomaar. Wij zullen altijd bescheiden blijven, al hebben de successen van het elftal wel een psychologisch effect op de bevolking. Mensen die niks met voetbal hebben, worden meegesleurd in de euforie. Die groeit nu match na match. Zoiets hebben we nooit eerder meegemaakt en het is na die overwinning op Brazilië alleen nog maar gekker geworden'', zeggen de drie vrouwen over hun land dat de verdeeldheid even van zich heeft afschud.

,,Het chauvinisme van nu, is puur enthousiasme. Ja, de verdeeldheid is even naar de achtergrond verdrongen, maar zodra het WK voorbij is ebt dat weg en wordt alles weer zoals het was'', denkt José van Doorn.

Ze hoopt dat de voorspelling van een Belgische waarzegster die in Scherpenheuvel op bedevaart is geweest, niet uitkomt. ,,Zij zegt stemmen te hebben gehoord dat Engeland wereldkampioen wordt. Moeten we maar niet aan denken. We zijn nu met vedetten op het WK en niet met twijfelaars die al blij zijn dat ze mee mogen doen aan het WK. Wij moeten nu niet langer twijfelen aan wat we echt kunnen. Voor het toernooi hadden we niet zoveel vertrouwen in onze Spaanse bondscoach, maar hij heeft er toch maar mooi voor gezorgd dat ons vanavond opnieuw een thriller staat te wachten tegen Frankrijk.''

Jos Hendrikcx, Hoogstraten

Voor voorzitter Jos Hendrikcx van voetbalclub Minderhout, komt het niet als een verrassing dat de Belgen vanavond in de halve finale tegen Frankrijk staan. ,,Dit zat er met deze generatie al een tijdje aan te komen'', zegt hij als we hem in Hoogstraten even aanschieten.

,,Dat al onze grote spelers in het buitenland actief zijn, zegt iets over hun mentaliteit en draagt bij aan dit succes. En dan ontstaat er in het land zomaar een collectieve vorm van trots'', zegt Hendrikcx.

Hij vergelijkt het een beetje met de wielergekte in zijn land. ,,Die euforie rond grote wedstrijden is nu overgeslagen op het voetbal. Maar ongeacht het resultaat tegen de Fransen, zal die vreugde in ons land maar van korte duur zijn. De meeste spelers van de huidige nationale ploeg zijn al aardig op leeftijd en bereiken met dit WK hun hoogtepunt.''