Auto uitgebrand in Haagse Beemden, man met hockeystick laat ravage na en meer

112-overzichtWat was het meest opvallende 112- en politienieuws in West-Brabant dat maandag op deze website is verschenen? De redactie maakte voor u een selectie.

Een auto is in Breda in de nacht van zondag op maandag in zijn geheel uitgebrand. Dat gebeurde bij de Haagse Beemden rond 03.30 uur aan de Grintweg ter hoogte van de Bredestraat naast de A16. Lees meer: Auto brandt onder verdachte omstandigheden uit in Breda

Een 32-jarige man uit Oudenbosch is zondagavond aangehouden, omdat hij in Breda-Noord rondfietste met een hockeystick en een mes en de nodige vernielingen pleegde. Lees meer: Fietser met hockeystick en mes laat spoor van vernielingen na in Breda

Op passagiersschip Magnifique op het Schelde-Rijnkanaal is maandagmiddag brand ontstaan. Het schip voer ter hoogte van de Kreekraksluizen bij Rilland. Alle 37 opvarenden zijn in veiligheid gebracht. Lees meer: Brand op passagiersschip Schelde-Rijnkanaal bij Rilland

Een dronken man (42) uit Tilburg heeft zondag rond 20.15 uur enkele ruiten ingegooid van de woning van zijn vriendin aan het Brabantpark in Rijen. Ook heeft hij tegen enkele auto's geslagen. Dat meldt de politie. Lees meer: Dronkaard gooit ruiten in van woning vriendin in Rijen