Amphia Ziekenhuis en GGD West-Brabant over hitte: 'Veel drinken en schaduw zoeken'

Ophalen gft in Zevenber­gen blijft deze zomer 1 x per 2 weken. Ondanks hitte

19 juli ZEVENBERGEN - Het ophalen van gft-afval in de gemeente Moerdijk zal in elk geval dit jaar nog eens per twee weken geschieden. Of, en zo ja wanneer de gemeenteraad tegemoetkomt aan de wens van veel bewoners om weer terug te gaan naar eens per week, wordt pas na de zomervakantie besloten.