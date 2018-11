Alle verdachten van schietpartij aan Havik in Etten-Leur vrijgelaten

Alle betrokkenen zijn daardoor vrij. Samir, zelf ook verdachte, was al meteen vrijgelaten.

De schietpartij is een complexe zaak. Vier personen liepen bij Samir zijn appartement binnen. Er is geschoten met een klein handvuurwapen. Uiteindelijk liep alleen verdachte John David P. (30) uit Oudenbosch een schotwond op.

Samir vertelde via zijn advocaat Mark Broere eerder tegen BNDeStem dat een wapen van het type kalasjnikov op een paar centimeter van zijn hoofd werd afgeschoten. Na het schot zou een worsteling zijn ontstaan. Samir liep die avond steekwonden op. Advocaat Ronald Drenth zei vlak voor de vrijlating dat John David niet heeft geschoten. Het zou juist Samir zijn geweest die op zijn cliënt schoot.

Mysterieuze draai

,,Er klopt geen hout van de verklaring van Samir dat hij is beschoten'', pleitte Drenth dinsdag in de rechtbank in Breda. Het zou juist Samir zijn geweest die schoot met een klein handpistool. John David P. werd in zijn linkerbil geraakt. Daarbij werd een zenuw geraakt. Hij zit nog altijd in een rolstoel. Een kogelinslag is in de woning van A. ook niet gevonden. Dat zou volgens de raadsman erop duiden dat het afschieten van dat 'geweer van 60 of 70 centimeter lang' gelogen is. ,,Of die kogel moet een mysterieuze draai hebben gemaakt en van kaliber zijn veranderd.''

De broer van John David, Dani, is ook verdachte en die verklaarde ook zoiets. Hij vertelde over de worsteling, waarbij hij meteen na het schot een pistool zou hebben weggegrist en verstopt. ,,Dat wij hier zitten en Samir vrij is, is de omgekeerde wereld.''

Officier van justitie Kristel Simpelaar is nog niet zo stellig over wie nu de schutter is. Zij wacht dna-onderzoek af naar sporen op het gevonden vuurwapen. Met name op de trekker zouden sporen te vinden moeten zijn. Ze verwacht dat dat onderzoek in december klaar is.