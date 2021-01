Actie Kerkbalans 2021 moet inkomstendaling coronajaar compenseren

Hoeveel geld ze precies nodig hebben, zeiden ze tijdens een presentatie vrijdag niet, maar wel dat een aantal lokale kerken het ‘financieel heel moeilijk heeft'. Dat is vooral het gevolg van dalende collecte-inkomsten: het maximum aantal kerkbezoekers is door corona voor elke dienst immers bepaald op dertig, veel minder dan er normaal gesproken een dienst bijwonen.

Parochies met groot en duur kerkgebouw hebben het moeilijk

Volgens de Utrechtse predikant Trinette Verhoeven hebben vooral parochies en gemeenten het moeilijk die een groot kerkgebouw hebben. In ‘iconische gebouwen’ zoals de St. Jan in Den Bosch lopen normaal gesproken veel mensen binnen om te kerk te bezichtigen of om een kaarsje op te steken, zei bisschop Gerard de Korte. ,,Maar sinds corona komen er veel minder mensen binnen. En daarnaast is er bijvoorbeeld ook geen verhuur van gebouwen.”

De dertig bezoekers die nog mogen komen, geven meer geld

Uit onderzoek van bureau Citisens naar de 'geefbereidheid’ van kerkgangers, komt onder meer naar voren dat de dertig mensen die nog naar dienst komen, meer geld geven dan anders. Vaak zijn dat de meest kerk-betrokken parochianen of kerkleden, mensen die bijvoorbeeld ook als vrijwilliger actief zijn voor de kerk. ,,Mensen beseffen dat er geld nodig is en geven meer, maar dat is natuurlijk maar een kleine groep.”

Volledig scherm 'Iconische' kerken zoals de St. Jan in Den Bosch hebben veel minder aanloop van mensen die de kerk willen bezichtigen of een kaarsje willen opsteken. © copyright Marc Bolsius

Volgens de onderzoekers ligt een scheiding tussen meer en minder kerk-betrokken leden op de loer. Actieve vrijwilligers onderhouden de contacten met elkaar en de kerkorganisatie wel, onder meer via nieuwsbrieven. Maar de niet zo trouwe kerkgangers raken gemakkelijker uit beeld. Wie niet bekend is bij het secretariaat, wordt niet bereikt. Hoe die meer anonieme bezoekers te bereiken, is een punt van zorg voor de kerken.

Gelovigen missen vooral het samen zingen

Wat mensen het meeste missen, nu het kerkbezoek zo beperkt is, is het samen zingen. Dat geeft in ieder geval bijna 45 procent van de 1.700 deelnemers aan het onderzoek aan. Daarnaast worden het fysiek bijwonen van een dienst en de ontmoetingen met andere kerkbezoekers genoemd. De waardering voor de eigen kerk blijft door corona onveranderd.

Mensen geven meer als het geld naar het onderhoud van de eigen kerk gaat

De bereidheid om aan Actie Kerkbalans mee te doen, is ook het hoogst wanneer het geld naar de eigen, plaatselijke parochie of gemeente gaat. Dat is de afgelopen jaren gebleken. Parochies kunnen de besteding van de opbrengst van Kerkbalans tot op zekere hoogte zelf bepalen, tien procent gaat naar het bisdom en voor grote uitgaven als een restauratie moet een bisschop toestemming verlenen.

Richtbedrag is zo'n 120 euro per jaar

Een richtbedrag per gezin is zo'n 120 euro per jaar, één procent van het wettelijk minimuminkomen, maar een verplichting is dat niet.

Volledig scherm De Bossche bisschop Gerard de Korte reikt in de Sint-Jan volgens de coronarichtlijn de hostie uit vanachter een hoestscherm. © copyright Marc Bolsius