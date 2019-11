Achter de schermen bij het nieuwe Amphia: De ‘wasstraat’ is niet sexy, wel onmisbaar

BREDA - Het is voor veel mensen de meest onbekende afdeling in een ziekenhuis. Maar zonder zou geen specialist zijn werk kunnen doen en blijven de operatiekamers leeg. De centrale sterilisatie afdeling (CSA), de plek waar alle gebruikte tangen, schaartjes en pincetjes door de wasmachine gaan.

De cijfers doen je duizelen. Achtduizend verschillende instrumenten worden er in het Amphia ziekenhuis gebruikt. Van 160 uiteenlopende schaartjes tot hypermoderne robotarmen die na gebruik allemaal weer schoon moeten voor de volgende patiënt. En niet een beetje schoon. Nee, zo schoon dat er geen bacterie meer op te vinden is.

Volledig scherm Veel de instrumenten die de desinfectoren, zeg maar de wasmachines ingaan, worden eerst voorbewerkt. © Pix4Profs/René Schotanus

Ruim 2,5 miljoen keer per jaar worden al die instrumenten in het Amphia gereinigd en gesteriliseerd. Dat gebeurt op de CSA, een immense ruimte waar bijna non-stop zes speciale wasmachines staan te draaien. In die desinfectoren zoals de wasmachines heten, worden de instrumenten op het oog netjes schoongemaakt en gedesinfecteerd. Maar daarmee zijn ze nog niet steriel. Dat gebeurt in een van de vijf zogeheten stoomsterilisatoren, grote kasten waar de overgebleven bacteriën op de schaartjes, zaagjes en pincetjes met speciale stoom bij een temperatuur van 134 graden worden gedood.

Volledig scherm Ze zijn groot en talrijk. De desinfectoren op de CSA van het Amphia. © Pix4Profs/René Schotanus

Misschien nog wel meer dan de chirurg met de gouden handjes, is de sterilisatieafdeling daarmee een onmisbare schakel in het ziekenhuis. Manager Michel van Hoof lacht. ,,Onze mensen zijn vaak bescheiden, het past niet bij ons om te zeggen hoe belangrijk wij zijn. Maar voor alle processen geldt: goed gereedschap is het halve werk. Hoe goed onze dokters ook zijn, ze kunnen niet werken zonder deze instrumenten.‘’

Jos van Dijk, de goedgemutste medewerker die na 38 jaar het werk doet en vrijwel alle 8.000 instrumenten feilloos weet te benoemen, knikt. ,,We zijn best belangrijk binnen een ziekenhuis. Maar lang niet iedereen ziet dat. Als ik op een verjaardagsfeestje vertel dat ik op de sterilisatieafdeling van het Amphia werk, denken ze allemaal dat dat iets met urologie te maken heeft.’’

Volledig scherm Oud en nieuw: het bekende schaartje dat bij veel operaties nog steeds gebruikt wordt versus een moderne robotarm die steeds vaker bij ingrepen wordt gebruikt. Beide moeten na gebruik weer langs de CSA. © Pix4Profs/René Schotanus

Om er zeker van te zijn dat ieder schaartje en pincet brandschoon de CSA verlaat, zijn de voorschriften waaronder op de sterilisatieafdeling gewerkt moet worden, immens streng. Is het juiste water gebruikt, de juiste temperatuur, zitten er geen luchtbelletjes in de stoom? Verreweg de meeste CSA-medewerkers in het Ampia zijn dan ook een Pietje Precies. Michel: ,,De meeste van ons zijn met stoom in de aderen geboren, zeg ik altijd maar. Een béétje schoon kennen wij niet.’’ En niet alleen op het werk, vult Jos aan. ,,Als bij mij thuis het aanrecht vol staat kan ik daar niet tegen. Ik hou van schoon.’’

Een apart verhaal vormen de scopen. De slangetjes met camera die via de neus en mond of rectaal bij de patiëent worden ingebracht voor inwendig onderzoek. Complexe apparatuur die apart van de overige instrumenten wordt gereinigd. Het zijn juist deze steeds verfijndere technieken die maken dat er op veel CSA’s in de Nederlandse ziekenhuizen behoefte is aan verjonging van het personeelsbestand.

Volledig scherm Een deel van de CSA-medewerkers in het Amphia. Zonder zou geen ziekenhuis kunnen. © Pix4Profs/René Schotanus

Michel: ,,Vaak werken die apparaten met appjes of andere onlinetoepassingen waar de oudere generatie nu eenmaal wat minder mee heeft. Daarom proberen we jongeren aan te trekken die daar meer gevoel bij hebben en de ouderen daar in kunnen meenemen. Juist de ervaringen van jong en oud bij elkaar maken dat we bij kunnen blijven met de snelle ontwikkelingen in de zorg.‘’

Maar dat is nog niet zo eenvoudig. Zorgpersoneel is moeilijk te vinden, laat staan personeel voor een weinig sexy onderdeel als de sterilisatieafdeling. ,,Maar daar werken we hard aan’’, verzekert Michel. ,,Het zal ook wel moeten want ik verwacht dat de opmars van die nieuwe technieken toeneemt. De schaartjes zullen echt wel blijven hoor, maar we zullen hier steeds vaker met robotarmen of nog modernere varianten te maken krijgen. Het is een vak met toekomst.‘’

Volledig scherm Niet alleen moeten de gebruikte instrumenten weer goed schoongemaakt worden.

Ongelukken door fouten op de sterilisatieafdeling van het Amphia deden zich, volgens Van Hoof, nog nooit voor. Patiënten liepen geen infectie of erger op door het gebruik van niet schone instrumenten. Ook in andere Nederlandse ziekenhuizen hoor je vrijwel nooit dergelijke verhalen. Michel kijkt er niet van op. ,,Nederland behoort tot de top drie van veiligste landen op het gebied van sterilisatie.’’

Volledig scherm CSA-manager Michel van Hoof. © Pix4Profs/René Schotanus

Dat Nederland op dit terrein hoge ogen gooit, bewijst ook het CSA-wereldcongres dat dit jaar in Den Haag gehouden wordt en waar de jongste schoonmaaktechnieken worden gedeeld. Een speciale congresdelegatie komt zelfs een kijkje nemen in de gloednieuwe CSA van het nieuwe Amphia-ziekenhuis dat eind november geopend wordt.

Volledig scherm Al tientallen jaren werkt Jos van Dijk (links) op de CSA in het Amphia. Hoewel hij het zelf nooit zal zeggen weet hij alle 8.000 instrumenten feilloos te benoemen. © Pix4Profs/René Schotanus

Mar elders op de wereld gaat er vaak nog anders aan toe. Michel: ,,Neem West-Afrika waar ten tijde van de Ebola-uitbraak de gebruikte instrumenten in geïmproviseerde stoomketels steriel werden gemaakt. Althans een poging werd gedaan. Ondenkbaar hier, maar op heel veel plaatsen in de wereld is het nog niet goed geregeld.’’

Jos knikt. ,,Ik was een tijdje terug op vakantie en kwam op de spoedeisende hulp terecht. Waar kijk je dan het eerste naar? Uiteraard naar de instrumenten die ze daar gebruiken. Zien ze er nog goed uit? Wat is de vervaldatum? Zijn het geen disposables (wegwerpinstrumenten) die nog een keertje worden gebruikt. Een ander zal daar niet zo gauw op letten. Maar ik dus wel.’’Lachend: ,,En nee, ik ben daarna niet dat ziekenhuis uitgerend. Het was allemaal in orde.‘’

Volledig scherm Alle instrumenten worden niet alleen gereinigd en gedesinfecteerd, maar iedere keer ook weer zorgvuldig gesorteerd en bekeken op mankementen. © Pix4Profs/René Schotanus

Volledig scherm Bijna non-stop draaien de wasmachines in het Amphia ziekenhuis. © Pix4Profs/René Schotanus