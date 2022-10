8 redenen om uit te gaan: Pierre Wind, Nits, Ellen ten Damme en meer

8 redenen om uit te gaanWat gaan we doen dit weekend? Deze zinnenprikkelende activiteiten in jouw regio wil je niet missen. Voor stille genieters en drukke doeners.

1. Pierre Wind

COLLEGE Een culinair theatercollege door een als wervelwind bekend staande tv-kok. Pierre Wind (57) werd bekend met de tv-series De Eetfabriek en Grazend Nederland, over voedsel en de voedselindustrie. In het theater vertelt hij enthousiast over smaak, ingrediënten en toepassingen. Maar ook hoe je energie kunt besparen tijdens en je beter in de magnatron of op gast kunt koken.

Pierre Wind: 13 oktober (20.15 uur) in De Bussel, Oosterhout.

2. Marleen Hendrickx

DANS Moedige reconstructie over opgroeien zonder écht te weten wie je bent. ‘XX chromosomen vormen een vrouw. XY chromosomen vormen een man. En toen ik vroeg of er ook iets tussenin was, zei de leraar: Nee, dat bestaat niet.’ In Nederland zijn 190.000 intersekse mensen. Hoe voelt het als je niet mag zijn wie je bent? Wat gebeurt er als je na lang zwijgen toch begint te praten?

Marleen Hendrickx met XYI: 13 oktober (20.30 uur) in Chassé Theater, Breda.

3. Ellen ten Damme

THEATER Meertalig bal masqué met een zangeres die wegdroomt in frivole vergankelijkheid en hof houdt. In de titel zit zowel een stuk geschiedenis als hedendaagse muziek verborgen. Een rockster in Versailles, dat is het idee. Veelzijdige Ellen presenteert een tragédie lyrique die helemaal van nu is.

Ellen ten Damme met Barock: 14 oktober (20.15 uur) in De Nobelaer, Etten-Leur. Ook 9 november in De Bussel, Oosterhout en 10 november in De Maagd, Bergen op Zoom.

4. Speedmobile

MUZIEK De drukst bezette frontman uit Breda en omstreken (Bavel nu) is ongetwijfeld Jeroen Haamers. Het meest bekend is hij van de psychobilly band Batmobile. Wat krijg je die Haamers laat racen met de ritmesectie van de rockband Peter Pan Speedrock? Die kruisbestuiving heet dan uiteraard Speedmobile. Het resultaat: een vlammenzee vol kabaal.

Speedmobile (+ Dikke Dennis, + Puinpoeier): 14 oktober (20.30 uur) in Mezz, Breda.

5. Nits

MUZIEK In voor- en tegenspoed, het trio met Henk Hofstede, Rob Kloet en Robert Jan Stips gaat door en vindt ook ruim 48 jaar na de oprichting steeds nieuwe invalshoeken. Vorig brandde hun eigen studio De Werf af, nu is er ‘gewoon’ weer een nieuw album: Neon. Hoe dat klinkt? Heerlijk eigenwijs, experimenteel, creatief, ingetogen en weer typisch Nits.

Nits: 19 oktober (20.00 uur) in De Kring, Roosendaal.

6. Metal Fest

MUZIEK Nieuw metalfestival in Breda. Zes acts, om en om spelend in de kleine en de grote zaal van Mezz. Genres? Black metal, metalcore, trash metal en nog het een en ander aan subgenres. Namen? Evil Invaders, Blackbriar, Strains, Hilton Dive, Kristoffer Gildenlöw en Doodswens. Laatstgenoemde, een in West-Brabant en Eindhoven ontsproten black metalband, omarmt depressies. Misère als inspiratiebron voor een aardedonkere geluidsmuur die nauw aansluit bij de oorspronkelijk uit Skandinavië stammende muziek.

Metal Fest: 15 oktober (20.00 uur) in Mezz, Breda.

7. Brederoc Masterclass

KUNST Vorige maand opende de expositie rond het leven en werk van Kees Breed. Een missionaris met een schilderkwast, beïnvloed door de Bergense school en het expressionisme. Zondag wordt de Missie Kunstkalender gepresenteerd. Ook koppelden de initiatiefnemers, Dutch Master Painters, een schilderwedstrijd aan de expo. Tien geselecteerde deelnemers krijgen een masterclass verzorgd door Sjoerd van den Boom (foto) uit Bergen op Zoom, later maakt wethouder Arwen van Gestel de winnaar bekend. Dat werk krijgt een plek in het museum.

Brederoc Masterclass: 16 oktober (14.00 uur) in Tongerlohuys, Roosendaal. (expo tot 28 november).

8. Nienke Dingemans



MUZIEK Haar mini-album heet Devil On My Shoulder. Verhalende songs met een donkere ondertoon, vertolkt met een doorleefde, soulvolle bluesstem. Dat laatste is bijzonder, gelet op haar leeftijd: 17 jaar. Nienke uit Ossendrecht mag beschouwd worden als een schoolvoorbeeld van een oude ziel in een jong lichaam. In het theaterprogramma met ‘de kleinste bigband van Nederland’ als begeleiders wordt uit de doeken gedaan hoe een meisje van 14 de blues kreeg. Aan het optreden is ook een theaterinterview als introductie gekoppeld.

Nienke Dingemans + Verbraak/Van Bijnen: 16 oktober (13.45 uur) in De Kring, Roosendaal.