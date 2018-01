Noord-Korea: zelden succes op Winterspelen maar tóch sportland

VideoNoord-Korea mag meedoen aan de komende Winterspelen in Pyeongchang, al heeft voorlopig alleen het kunstschaatsduo Ryom Tae-Ok en Kim Ju-sik zich geplaatst. Het lijkt er misschien niet op, toch is Noord-Korea een sportland met historie. Én een land waar sport een zeer belangrijke pijler is.

Dat vooralsnog alleen het kunstschaatsduo heeft voldaan aan de kwalificatie-eisen voor Pyeongchang is op zich geen groot nieuws. Noord-Korea is geen groot wintersportland. Het land van dictator Kim Jong-Un pronkt vooral met haar gewichtheffers en judoka’s. En ook al is het een geïsoleerde dictatuur, internationale wedstrijden zijn wel degelijk van groot belang voor het regime.

Volledig scherm Ri Chan Myong, die het doel van Noord-Korea verdedigde toen Italië in 1966 op het WK werd verslagen. © AP Volgens Remco Breuker, hoogleraar Korea-studies, is het logisch dat Noord- en Zuid-Korea toenadering hebben gezocht over deelname van de noorderburen aan de Olympische Spelen. ,,Zuid-Korea had Noord-Korea niet eens hoeven vragen. Er is nooit enige sprake geweest dat de Noord-Koreanen niet zouden meedoen. Sport is één van de pijlers van het regime, alles is vanuit de staat georganiseerd. En bovendien is het een goede manier om dingen te organiseren en mensen te controleren.”

Noord-Korea pakte ‘gewoon’ al 56 medailles op de Olympische Spelen, 54 op de Zomerspelen en twee op de Winterspelen. De dictatuur is ook al sinds 1972 actief op de toernooien, al werden die in 1984 in Los Angeles en in het Zuid-Koreaanse Seoul in 1988 geboycot. ,,Noord-Koreanen die familie zijn van grote sporters staan ook hoger in de pikorde”, zegt Breuker. ,,Met name gewichtheffers en judoka’s uit Noord-Korea scoren.”

Zomerspelen

Desondanks werd de eerste Noord-Koreaanse medaille behaald door Han Pil-Hwa op de Winterspelen van 1964. De schaatsster greep bij de vrouwen zilver op de 3000 meter. Het was een sporadische plak op het winterevenement; het succes werd vooral behaald in de zomer. Bij de Olympische Spelen in Rio de Janeiro in 2016 pakten gewichtheffer Rim Jong-sim en turner Ri Se-gwang nog goud. Diezelfde Rim pakte in 2012 op 19-jarige leeftijd al goud, waarmee ze naar eigen zeggen ‘haar geliefde leider blij maakte’. Maar twee jaar eerder, op de Winterspelen in Sotsji, was Noord-Korea er niet eens bij.

Quote Die oude voetballers, daar zijn ze trots op in Noord-Korea. Korea-expert Remco Breuker De gewichtheffers en de judoka’s dus, maar wat te denken van de voetballers? En dan vooral die van de lichting-1966. ,,Die oude voetballers, daar zijn ze trots op in Noord-Korea”, vertelt Breuker. In 1966 werd Italië op het WK in Engeland met 1-0 verslagen, waardoor Noord-Korea als eerste Aziatische land ooit de tweede ronde bereikte. In de kwartfinale leidden de Noord-Koreanen zelfs met 3-0 tegen Portugal, maar door een ontketende Eusébio werd het nog 3-5.

In 2010 was Noord-Korea er na 44 jaar weer bij op een WK, op het toernooi waar Nederland vice-wereldkampioen werd. Alle wedstrijden gingen verloren én de grootste nederlaag in de historie van de dictatuur werd geleden: 0-7 tegen Portugal.



En nu komt er een nieuwe lichting aan, met bijvoorbeeld de 19-jarige Kwang-Song Han die de doelpunten aaneen rijgt bij Perugia in de Serie B. Sporttalent is er zeker in Noord-Korea, maar een plak in Pyeongchang lijkt onmogelijk.