Zzp’en met maar één opdrachtgever wordt een stuk moeilijker, flitsbezorgers op de korrel

Op de fiets of brommer

De Belastingdienst zal zich in de eerste plaats gaan richten op ‘kwetsbare sectoren’, aldus staatssecretaris Marnix van Rij van Financiën. Daarbij heeft hij onder meer flitsbezorgdiensten op de korrel, die in sommige gevallen mensen in een zzp-constructie op een fiets of brommer boodschappen laten bezorgen. Dergelijke zzp’ers zijn vaak niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid en bouwen geen pensioen op. ,,Zo’n opdrachtnemer heeft vaak geen keus, maar betaalt wel de rekening", aldus Van Rij.

Samen met minister Karien van Gennip (Sociale Zaken) haalt Van Rij de teugels aan. Wie als zelfstandige meerdere opdrachtgevers heeft, zal waarschijnlijk met rust worden gelaten. Maar als er maar één opdrachtgever is, kan de Belastingdienst die zzp-relatie benaderen als een geval van schijnzelfstandigheid. Van Rij: ,,Sommige mensen worden in zo'n relatie gedwongen. Dat is kwetsbaar. We zien dat vooral in bepaalde sectoren. Er worden door de Belastingdienst wel aanwijzingen gegeven, maar dat is onvoldoende.”