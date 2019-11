Zwaardere straffen voor verkeershufters en drankrijders

Hennis wist van mogelijke burger­slacht­of­fers, zei dat er ‘voor zover bekend’ geen waren

17:44 Toenmalig minister Jeanine Hennis van Defensie was al persoonlijk gebriefd over de aanval in de Iraakse stad Hawija toen zij in een Kamerbrief schreef dat er ‘voor zover bekend’ geen sprake was geweest van burgerslachtoffers bij de Nederlandse bombardementen op Irak. Dat blijkt uit een feitenrelaas dat haar opvolger, Ank Bijleveld, zojuist naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.