Zuid-Europa vindt ons vrekken, maar waarom? ‘Zuinigheid is wat anders dan gierigheid’

Nederlanders staan overal in de wereld bekend om hun gierigheid. Going Dutch is de Engelse uitdrukking wanneer je in de horeca alleen voor jezelf betaalt. Dat premier Mark Rutte door een groot deel van Europa werd gebombardeerd als voorman van ‘de vrekkige vier’ (de landen die zich verzetten tegen schenkingen aan anderen) is dan ook geen toeval. Het past lekker in het stereotiepe beeld dat iedereen al van ons land heeft.