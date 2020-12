Zorgen over verkiezingen in maart: ‘Er kunnen duizenden stemmen verloren gaan’

Gemeenten zoeken extra hulp voor verkiezin­gen 2021 en dat hoef je niet voor niets te doen

17:23 Verkiezingen in coronatijd, het duurt nog drie maanden maar dat er handjes tekort zijn op de stembureaus staat nu al vast. Het Rijk is een wervingscampagne gestart om meer mensen achter de tafels van de stembureaus te krijgen. Wie in zijn gemeente aanschuift voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021 krijgt hiervoor een vergoeding. Al is deze niet overal gelijk en niet belastingvrij.